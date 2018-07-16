Bill Gates ‘örnek doktor’ paylaşımında Galatasaray ayrıntısı

Ülkesinin içler acısı halini gördükten sonra derhal bir ekip kuran, ekibi yardım edecekleri Afrika ve sağlık konusunda eğitmeye başlayan doktor Raj Panjabi, Last Mile Healt isimli sivil toplum örgütünün bir üyesi. Aynı zamanda da Liberya'daki iç savaştan kaçıp, tıp eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönen ve 4 milyon nüfuslu ülkede sadece 55 doktorun çalıştığını öğrenen bir doktor. Bill Gates de iş hayatından uzaklaştıktan sonra Afrika'ya yaptığı yardımlarla biliniyor. Microsoft'un kurucusu paylaştığı videoda, Afrika'nın en ücra köşelerine gönüllülük esasıyla sağlık hizmeti götüren kuruluş Last Mile Healt sivil toplum örgütüyle birlikte çalışan bir doktor görülüyor. Asıl dikkat çekici olan ise doktorun üstünde Galatasaray forması olması.





