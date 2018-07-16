Bill Gates ‘örnek doktor’ paylaşımında Galatasaray ayrıntısı
Bill Gates’in, Microsoft’taki işinden ayrıldıktan sonra tüm hayatını ve milyar dolarlık servetini hayır işlerine adamasından sonra paylaştığı bir videoda Galatasaray forması dikkat çekti.
Ülkesinin içler acısı halini gördükten sonra derhal bir ekip kuran, ekibi yardım edecekleri Afrika ve sağlık konusunda eğitmeye başlayan doktor Raj Panjabi, Last Mile Healt isimli sivil toplum örgütünün bir üyesi. Aynı zamanda da Liberya'daki iç savaştan kaçıp, tıp eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönen ve 4 milyon nüfuslu ülkede sadece 55 doktorun çalıştığını öğrenen bir doktor. Bill Gates de iş hayatından uzaklaştıktan sonra Afrika'ya yaptığı yardımlarla biliniyor. Microsoft'un kurucusu paylaştığı videoda, Afrika'nın en ücra köşelerine gönüllülük esasıyla sağlık hizmeti götüren kuruluş Last Mile Healt sivil toplum örgütüyle birlikte çalışan bir doktor görülüyor. Asıl dikkat çekici olan ise doktorun üstünde Galatasaray forması olması.
- 16.7.2018 18:11
- Güncelleme: 16.7.2018 18:15
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Bill Gates ‘örnek doktor’ paylaşımında Galatasaray ayrıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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