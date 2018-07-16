Bill Gates ‘örnek doktor’ paylaşımında Galatasaray ayrıntısı – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    ‘örnek doktor’ paylaşımında ayrıntısı

    Bill Gates ‘örnek doktor’ paylaşımında Galatasaray ayrıntısı

    ’in, ’taki işinden ayrıldıktan sonra tüm hayatını ve milyar dolarlık servetini hayır işlerine adamasından sonra paylaştığı bir videoda forması dikkat çekti.

    Ülkesinin içler acısı halini gördükten sonra derhal bir ekip kuran, ekibi yardım edecekleri ve sağlık konusunda eğitmeye başlayan doktor Raj Panjabi, Last Mile Healt isimli örgütünün bir üyesi. Aynı zamanda da Liberya'daki iç savaştan kaçıp, tıp eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönen ve 4 milyon nüfuslu ülkede sadece 55 doktorun çalıştığını öğrenen bir doktor. de iş hayatından uzaklaştıktan sonra Afrika'ya yaptığı yardımlarla biliniyor. 'un kurucusu paylaştığı videoda, Afrika'nın en ücra köşelerine gönüllülük esasıyla sağlık hizmeti götüren kuruluş Last Mile Healt sivil toplum örgütüyle birlikte çalışan bir doktor görülüyor. Asıl dikkat çekici olan ise doktorun üstünde forması olması.


    1. 16.7.2018 18:11
    2. Güncelleme: 16.7.2018 18:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bill Gates ‘örnek doktor’ paylaşımında Galatasaray ayrıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN