Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten 15 Temmuz mesajı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Galatasaraylı Bafetimbi 'ten mesajı

    Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten 15 Temmuz mesajı

    Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi , Demokrasi ve dolayısıyla mesaj yayımladı.

    , sosyal medya hesabından Şehitler Köprüsü'nde çekilden Türk bayrağının olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün benim Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün. Bugün 'de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir; buna sonsuz minnet duymaktayız. Siz şehitlerimizi hiçbir unutmayacağız."

    Gomis'in yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen ve Türkiye'yi yurt dışında temsil eden futbolcular , da 15 Temmuz Demokrasi ve için mesaj paylaştı.

    'nın Wolsfburg forması giyen Yunus, darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş 'in fotoğrafını paylaşarak, "Vatanımızın birlik ve beraberliği için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.", Everton'da forma giyen Cenk ise, Twitter'dan "Hain kalkışma sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kolluk kuvvetlerine rahmet diliyorum. Yiğidimiz Ömer Halisdemir nezninde tüm şehitlerimizi minnet ve şükran ile anıyorum." mesajını yayımladı.

    1. 15.7.2018 22:26
    2. Güncelleme: 15.7.2018 22:27
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