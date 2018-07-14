Onyekuru, Galatasaray’a hayran kaldı! – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    Onyekuru, ’a hayran kaldı!

    Onyekuru, Galatasaray’a hayran kaldı!

    G.Saray'ın yeni transferi , ilk idman gününü Wazobia 'e anlattı.

    G.Saray'ın yeni transferi , ilk idman gününü Wazobia 'e anlattı. Genç oyuncu, "Daha idmana ayak bastığım andan itibaren bambaşka bir seviyede olduğumu hissettim. Burası Şampiyonlar Ligi seviyesi. Her haliyle belli oluyor" dedi. Terim'in kendisini çok iyi tanıdığını kaydeden Nijeryalı, "Nelerin eksik, nelerin geliştirmem gerektiğini biliyor. Bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.

    1. 14.7.2018
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