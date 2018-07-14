Muğdat Çelik: "Şaş benim için bir idol"
-Paradan daha önemli şeyler var. Ben hayalim Galatasaray'ı seçtim.
-Kamp güzel geçiyor, çok iyi çalışıyoruz.
-Forma aslanın ağzında değil, midesinde.
-Ben çalışacağım, takdir hocanın. Ne kadar süre verirse, oynatırsa veya oynatmazsa elimden geleni yapacağım.
DAT DİRİ DAT DAT MUĞDAT
Hedeflerinin en üst noktaya gitmek olduğunu belirten Muğdat şöyle devam etti:
-Şampiyonlar Ligi olmazsa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olur inşallah.
-Gol attığım zaman 'Dat diri dat dat Muğdat' tezahüratını burada da yapabilirler.
-(Hasan Şaş'a benzetilmesi için) O bir idol. Onun kadar olamayız. Onun kadar kariyerli olabilirsek ne mutlu bana.
- 14.7.2018
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
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