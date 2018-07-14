Muğdat Çelik: "Şaş benim için bir idol" – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    : "Şaş benim için bir idol"

    Muğdat Çelik: "Şaş benim için bir idol"
    G.Saray'ın yeni transferi , kampında açıklamalarda bulundu:

    -Paradan daha önemli şeyler var. Ben hayalim 'ı seçtim.
    -Kamp güzel geçiyor, çok iyi çalışıyoruz.
    -Forma aslanın ağzında değil, midesinde.
    -Ben çalışacağım, takdir hocanın. Ne kadar süre verirse, oynatırsa veya oynatmazsa elimden geleni yapacağım.

    DAT DİRİ DAT DAT MUĞDAT
    Hedeflerinin en üst noktaya gitmek olduğunu belirten Muğdat şöyle devam etti:

    -Şampiyonlar Ligi olmazsa, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olur inşallah.
    -Gol attığım zaman '' tezahüratını burada da yapabilirler.
    -('a benzetilmesi için) O bir idol. Onun kadar olamayız. Onun kadar kariyerli olabilirsek ne mutlu bana.
    1. 14.7.2018
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