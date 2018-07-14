Galatasaray'da kaleye iki aday: Harun Tekin ya da Sinan Bolat – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da kaleye iki aday: ya da

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da kaleye iki aday: <a href="/index/harun-tekin?id=36bbbe8e-f892-4c69-a315-27324219de31" class="" rel="tag">Harun Tekin</a> ya da <a href="/index/sinan-bolat?id=1099bfcc-db8b-4b4f-bbbc-26e64d965ce4" class="" rel="tag">Sinan Bolat</a>

    Kaleci arayan 'ın ve ile ilgilendiği öğrenildi.

    Kaleci arayan 'ın ve ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Harun için 'la görüşmeler yaptığı ifade edildi. ise başta Avrupa'dan bazı teklifler aldığını ve değerlendirip karar vereceğini açıkladı.

    1. 14.7.2018
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