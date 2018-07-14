Kaleci arayan Galatasaray'ın Harun Tekin ve Sinan Bolat ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Harun için Bursaspor'la görüşmeler yaptığı ifade edildi. Sinan Bolat ise Galatasaray başta Avrupa'dan bazı teklifler aldığını ve değerlendirip karar vereceğini açıkladı.