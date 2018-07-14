Galatasaray Trezeguet ile büyük ölçüde anlaştı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Trezeguet ile büyük ölçüde anlaştı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Trezeguet ile büyük ölçüde anlaştı

    Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

    , uzun süredir transfer etmek istediği Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı de mutlu sona yakın. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşalı oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

    24 yaşındaki Mısırlı oyuncu, kariyerine ülkesinin Al Ahly takımında başladı. Al Ahly'den sonra Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ve Mouscron formalarını giyen Trezeguet, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu.

    Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren yıldız futbolcu, çıktığı 33 maçta 16 gol ve 7 asistle oynadı.

    1. 13.7.2018 21:10
    2. Güncelleme: 14.7.2018 01:50
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