Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Hayalim geçerli"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Şampiyonlar Ligi kupası hedefim sürüyor. Bu hayali gerçekleştirmek kolay mı? Hayır... Ekonomik farklılıklar var. Ancak hayalimden vazgeçmemiz söz konusu değil. Bu yıl amacımız gruptan çıkmak"
TOLGA CİĞERCİ'YE GÖNDERME
Terim, Tolga Ciğerci'nin durumu ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Tolga'yı en kritik son 5-6 haftada pek sakatlıktan dolayı göremedik maalesef... Aradan geçen 40-45 gün sonrasında tekrar geldiğinde daha birinci günde, 'Ayağım ağrıyor, çıkamayacağım antrenmana' diyorsa o zaman çözüm gerekiyor bu soruna, ben öyle düşünüyorum. Doktorlar, yardımcılarım ve Tolga görüştüler, tedavi kararı aldılar. Şu an tedavisi devam ediyor. Buraya getirmenin bir manası yoktu. Oradan sonra oynar mı oyamaz mı, ayağı iyileşti mi iyileşmedi mi bakacağız."
FFP'YE UYMAZSAK DAHA KÖTÜ OLUR
Keşke eli sopalı UEFA'yı beklemeden önce biz kendimiz (FFP) kurallarımızı koyup bu işi doğru yönetebilseydik. El birliği ile bu süreci atlatmalıyız. Atlatamazsak korkarım daha kötüye gidecek. UEFA önemli yaptırımlar koydu. Kadromuz 21 olarak mecburi bir kriter var. Bu elimizi daralttı. Bunun 3'ü de kaleci olacak. Belki oyuncu kazanmak için 2 kaleci yazabiliriz listeye. OYUNCU satmadan bonservis alamıyoruz. Sadece kiralayarak ya da sıfır bonservisle almak zorundayız. Aylardır bu normlara uyan ama aynı zamanda eksiğimizi kapatacak oyuncu grubu için çalışıyoruz. Ama bu tabi pek kolay olmuyor.
KUPA GECİKTİRDİ
Dünya Kupası transferi etkiledi. Herkes oradan alabileceği oyuncuları takip etti. Kadroyu, Dünya Kupası'na göre kuracak takımlar var. Bizim de orada seyrettiğimiz oyuncular vardı ve bizim oyuncularımız da elbette izlendi. Sonrasında daha çok hızlanacaktır."
DİŞİNE GÖRE YOK
Kimler çıksın diye bir soru var (kurada). Dişinize göre diye. Dişimize göre diye bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi belli. Bizi bundan sonra turlara taşıyacak bir kura diye temennide bulunabiliriz ama dişinize göre takım aramak çok zor."
- 14.7.2018
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Hayalim geçerli" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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