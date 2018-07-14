Endoğan Adili Galatasaray'da forma giymeden 4,5 milyon TL kazandı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'da forma giymeden 4,5 milyon kazandı

    Endoğan Adili Galatasaray'da forma giymeden 4,5 milyon TL kazandı

    'ye 500 bin verildi.

    'ye 500 bin verildi. Oyuncu da 620 bin TL'lik alacağından vazgeçti ve Adili efsanesi sona erdi. 'de forma giymese de Endoğan, 'dan 4.5 milyon TL kazandı.

    1. 14.7.2018
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