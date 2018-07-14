Aslan’dan tek kurşun
Sarı-kırmızılı ekip, FC Wil’i Eren’le geçti.
MAESTRO SELÇUK
Aslan, FC Wil önünde özellikle Feghouli ve Rodrigues ile etkili oldu. Selçuk takımı bir maestro gibi yönetirken, Muğdat ilk maçında uyumlu göründü. Carole umut verirken, Maicon ve Donk istekliydi. Gomis girdikten sonra yaptığı şık hareketlerle gözlerin pasını sildi.
SIRADAKİ RAKİP PSV EİNDHOVEN
Cimbom kamptaki ikinci hazırlık maçında 18 Temmuz Çarşamba günü PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Son prova ise 21 Temmuz Cumartesi günü İspanya temsilcisi Valencia ile yapılacak. Terim'in asıl prova niteliğini taşıyacak bu iki mücadelede ideal onbiriyle mücadele etmesi bekleniyor.
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Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
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