Aslan’dan tek kurşun – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Aslan’dan tek kurşun

    Aslan’dan tek kurşun

    Sarı-kırmızılı ekip, FC Wil’i Eren’le geçti.

    Yeni sezon öncesi 'de kamp yapan ilk hazırlık maçında bu ülkenin Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti. Maça İsmail Çipe, Mariano, Maicon, , Carole, Selçuk, Donk, Celil, Rodrigues, Feghouli ve onbiriyle çıkan Cimbom, 32'de Eren Derdiyok ile öne geçti. Tecrübeli oyuncu, Selçuk'un ortasını şık bir kafa vuruşu ile filelerle buluşturdu. Teknik direktör maçın ikinci yarısında yeni transfer Muğdat, Linnes, Bafetimbi Gomis ve Yunus Akgün'e de şans verdi. Son bölümde oyuna dahil olan gençler de istekli göründüler.

    MAESTRO SELÇUK
    Aslan, FC Wil önünde özellikle Feghouli ve Rodrigues ile etkili oldu. Selçuk takımı bir maestro gibi yönetirken, Muğdat ilk maçında uyumlu göründü. Carole umut verirken, Maicon ve Donk istekliydi. girdikten sonra yaptığı şık hareketlerle gözlerin pasını sildi.

    SIRADAKİ RAKİP PSV EİNDHOVEN
    Cimbom kamptaki ikinci hazırlık maçında 18 Temmuz Çarşamba günü ile karşılaşacak. Son prova ise 21 Temmuz Cumartesi günü temsilcisi ile yapılacak. Terim'in asıl prova niteliğini taşıyacak bu iki mücadelede ideal onbiriyle mücadele etmesi bekleniyor.
    1. 14.7.2018
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