Yasin Öztekin ortada kaldı! G.Saray'a Beşiktaş'la rest çekmişti... – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    ortada kaldı! G.Saray'a 'la rest çekmişti...

    <a href="/index/yasin_oztekin?id=6b30fff6-ddba-4104-960b-b15860963cb0" class="" rel="tag">Yasin Öztekin</a> ortada kaldı! G.Saray'a <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'la rest çekmişti...

    Galatasaray ile Yasin Öztekin arasındaki sözleşme çıkmazının detayları ortaya çıktı! Galatasaray, Yasin'e yıllık 1 milyon 150 bin Euro'dan yeni sözleşme önerdi. "Beni isteyen çok takım var. Beşiktaş da bunlardan biri" diyerek 2 milyon Euro talep eden tecrübeli futbolcu, işler istediği gibi gitmeyince karar değiştirdi ancak bu sefer de Galatasaray, "Olmaz" dedi.

    1. 13.7.2018 09:35
    2. Güncelleme: 13.7.2018 09:37
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