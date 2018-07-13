Galatasaray ile Yasin Öztekin arasındaki sözleşme çıkmazının detayları ortaya çıktı! Galatasaray, Yasin'e yıllık 1 milyon 150 bin Euro'dan yeni sözleşme önerdi. "Beni isteyen çok takım var. Beşiktaş da bunlardan biri" diyerek 2 milyon Euro talep eden tecrübeli futbolcu, işler istediği gibi gitmeyince karar değiştirdi ancak bu sefer de Galatasaray, "Olmaz" dedi.