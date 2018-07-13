Yasin Öztekin ortada kaldı! G.Saray'a Beşiktaş'la rest çekmişti...
Galatasaray ile Yasin Öztekin arasındaki sözleşme çıkmazının detayları ortaya çıktı! Galatasaray, Yasin'e yıllık 1 milyon 150 bin Euro'dan yeni sözleşme önerdi. "Beni isteyen çok takım var. Beşiktaş da bunlardan biri" diyerek 2 milyon Euro talep eden tecrübeli futbolcu, işler istediği gibi gitmeyince karar değiştirdi ancak bu sefer de Galatasaray, "Olmaz" dedi.
- 13.7.2018 09:35
- Güncelleme: 13.7.2018 09:37
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Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
Yasin Öztekin ortada kaldı! G.Saray'a Beşiktaş'la rest çekmişti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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