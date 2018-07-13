UEFA'dan Milan'a Galatasaray cevabı

Milan, Avrupa Kupaları'ndan men edilince "G.Saray'ın dosyası bizden kabarıktı" itirazında bulunmuştu. UEFA da Cimbom'un dosyasını yeniden incelemeye almıştı. Dosyalar arasındaki ciddi fark var. Aslan için güven veren ve mali yapısı düzelecek durumda raporu düzenlendi.