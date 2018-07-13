UEFA'dan Milan'a Galatasaray cevabı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'dan 'a cevabı

    UEFA'dan Milan'a Galatasaray cevabı

    , 'ndan men edilince "G.Saray'ın dosyası bizden kabarıktı" itirazında bulunmuştu.

    , 'ndan men edilince "G.Saray'ın dosyası bizden kabarıktı" itirazında bulunmuştu. da Cimbom'un dosyasını yeniden incelemeye almıştı. Dosyalar arasındaki ciddi fark var. Aslan için güven veren ve mali yapısı düzelecek durumda raporu düzenlendi.

    1. 13.7.2018
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