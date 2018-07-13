Lionel Carole: "Galatasaray forması için ter dökmek keyifli" – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    : " forması için ter dökmek keyifli"

    Lionel Carole: "Galatasaray forması için ter dökmek keyifli"

    hazırlıklarına 'nin Zürih kentinde devam eden , FC Wil'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Takımın yavaş yavaş oturduğunu ifade eden Carole, "Önemli bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. olduğunuz için her zaman kazanmanız gerekiyor. Bizde burada çıktık, sahada oynadık ve kazandık. İlk maçımızdı. Yavaş yavaş takım oturmaya başladı ve daha da ileriye gideceğiz. Yeni sezona hazırlık sürecini geçiriyoruz şu anda. Tabii ki ritim ve fizik olarak yavaş yavaş sağlayacağız. Sezon başladığında da hazır olmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    "GALATASARAY FORMASI İÇİN TER DÖKMEK KEYİFLİ"
    Geçtiğimiz sezonu Sevilla formasıyla 'da geçiren Carole, "Bu sezon tekrardan Galatasaray'da olmak çok keyifli. Aynı şekilde tekrardan Galatasaray forması için ter dökmek keyifli. Burada Fatih hoca ile yeni sezona hazırlanıyoruz. Umarım daha da iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

    1. 14.7.2018 00:07
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