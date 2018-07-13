Lionel Carole: "Galatasaray forması için ter dökmek keyifli"
Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Zürih kentinde devam eden Galatasaray, FC Wil'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Lionel Carole, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Takımın yavaş yavaş oturduğunu ifade eden Carole, "Önemli bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Galatasaray olduğunuz için her zaman kazanmanız gerekiyor. Bizde burada çıktık, sahada oynadık ve kazandık. İlk maçımızdı. Yavaş yavaş takım oturmaya başladı ve daha da ileriye gideceğiz. Yeni sezona hazırlık sürecini geçiriyoruz şu anda. Tabii ki ritim ve fizik olarak yavaş yavaş sağlayacağız. Sezon başladığında da hazır olmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY FORMASI İÇİN TER DÖKMEK KEYİFLİ"
Geçtiğimiz sezonu Sevilla formasıyla İspanya'da geçiren Carole, "Bu sezon tekrardan Galatasaray'da olmak çok keyifli. Aynı şekilde tekrardan Galatasaray forması için ter dökmek keyifli. Burada Fatih hoca ile yeni sezona hazırlanıyoruz. Umarım daha da iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.
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