İnter ile bu sezon Yuto Nagatomo pazarlığı yapan Cimbom bu kulübün Serdar Aziz'i transfer etme isteğini reddetti. İtalyanların 3 milyon euro'luk önerisini beğenmeyen Galatasaray yönetimi "Hayır" cevabı verdi. Serdar Aziz geleceğin takım kaptanı olarak görülüyor.