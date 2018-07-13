Galatasaray'ın İnter'e Serdar Aziz cevabı net oldu! – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'ın İnter'e cevabı net oldu!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın İnter'e <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a> cevabı net oldu!

    İnter ile bu sezon pazarlığı yapan Cimbom bu kulübün 'i etme isteğini reddetti.

    İnter ile bu sezon pazarlığı yapan Cimbom bu kulübün 'i etme isteğini reddetti. İtalyanların 3 milyon euro'luk önerisini beğenmeyen yönetimi "Hayır" cevabı verdi. geleceğin takım kaptanı olarak görülüyor.

    1. 13.7.2018
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