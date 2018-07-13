Galatasaray'ın ilk rakip FC Wil – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'ın ilk rakip Wil

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın ilk rakip <a href="/index/fc?id=ebdbc078-eec1-465f-af52-b85bc90caa25" class="" rel="tag">FC</a> Wil

    hazırlıkları kapsamında ilk maçını bugün Wil ile oynayacak.

    hazırlıkları kapsamında ilk maçını bugün Wil ile oynayacak. Karşılaşma 16.00'da başlayacak. emniyeti, Utogrund Stadı'ndaki maça güvenlik gerekçesiyle taraftar alınmayacağını açıkladı.

    1. 13.7.2018
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