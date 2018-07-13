Galatasaray'da yaprak dökümü – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'da yaprak dökümü

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da yaprak dökümü

    Futbol Takımı'nda öncesi yaprak dökümü yaşanıyor.

    Sarı-kırmızılı kulüp, geride kalan sezon takımın sözleşmeli oyuncuları arasında yer alan 9 isimle yeni sezonda devam etmeme kararı aldı.

    Mukavelesi sona eren 7 isme yeni sözleşme önermeyen sarı-kırmızılı ekip, 1 oyuncusunu satıp, 1 oyuncusuyla ise anlaşarak yollarını ayırdı.

    Yedi oyuncuya yeni mukavele yok
    Sözleşmeleri sezon sonu itibarıyla biten 7 futbolcuya yola devam edilmedi.

    Sarı-kırmızılı kulüp, , , , Iasmin Latovlevici, ve ile kiralık kontratı sonlanan kaleci Cedric Carrasso'yla vedalaştı.

    Bu isimlerden , 'nın Genoa takımına, ise Boluspor'a olurken, diğer oyuncular henüz yeni bir takımla kontrat yapmadı.

    Sözleşmesi süren 2 isim ayrıldı
    , öncesi mukavelesi bulunan 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

    Geride kalan sezonu Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege'de kiralık olarak geçiren Luis Pedro Cavanda, 2,4 milyon bonservis karşılığında bu ekibe satıldı.

    Sarı-kırmızılı ekibe 2013-2014 sezonu devre arasında olan ancak A takım formasını hiç giyemeyen İsviçreli oyuncu Endoğan Adili'nin sözleşmesi ise anlaşılarak feshedildi.

    Oyuncunun, 2018-2019 futbol sezonundaki 1 milyon 120 bin liralık alacağının 620 bin lirasından feragat ettiği, kendisine ise 500 bin lira ödeme yapıldığı kaydedildi.

    Tarık ve Tolga'nın durumu belirsiz
    'da ve 'nin takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

    Transfer maliyeti ve beklentilerin çok altındaki performansıyla gündem olan 'a takım bulunması için çaba sarf edilirken, oyuncunun bu sezon alacağı 1 milyon 605 bin avroluk garanti ücret işleri zorlaştırıyor.

    Sezonun son bölümünde ağrıları olduğu gerekçesiyle maçlara çıkmayan ve teknik direktör 'in gözünden düşen ise kamp çalışmalarına da götürülmedi. Yıllık 2 milyon garanti ücreti bulunan Tolga için nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

    Her iki oyuncunun da sözleşmeleri, 2019 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla bitecek.

    Öte yandan, 9 oyuncusuyla yola devam etmeyen Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun bonservisi alınırken, 'un sözleşmesi uzatıldı, Muğdat Çelik ve Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ise kadroya dahil edilen isimler oldu.

    1. 13.7.2018 13:03
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