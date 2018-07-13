Galatasaray yni oyuncusu Onyekuru'nun maliyetini açıkladı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    yni oyuncusu Onyekuru'nun maliyetini açıkladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> yni oyuncusu Onyekuru'nun maliyetini açıkladı

    , Nijeryalı yıldızın alacağı rakamları açıkladı: 1.2 milyon euro artı galibiyet başına da 10 bin euro alacak

    'ın son transferi Henry Onyekuru'nun maliyeti açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan bildiride 21 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Everton'a 800 bin euro kiralama bedeli ödeneceği duyuruldu. Oyuncu da 'dan yıllık 1.2 milyon euro alacak. Şampiyonlar Ligi ve 'de galibiyet başı primi 10 bin euro olacak. 'nda ise galibiyete 5 bin euro alacak.

    HENRY ONYEKURU'YA ALKIŞLI KARŞILAMA
    Aslan'ın yeni transferi Henry Onyekuru dün takıma katıldı. Teknik direktör Fatih Terim ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, 21 yaşındaki genç yıldızı alkışlarla karşıladılar. Onyekuru'nun kısa süre takıma uyum sağlaması bekleniyor.

    1. 13.7.2018
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