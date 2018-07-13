Galatasaray yni oyuncusu Onyekuru'nun maliyetini açıkladı
Galatasaray, Nijeryalı yıldızın alacağı rakamları açıkladı: 1.2 milyon euro artı galibiyet başına da 10 bin euro alacak
Galatasaray'ın son transferi Henry Onyekuru'nun maliyeti açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan bildiride 21 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Everton'a 800 bin euro kiralama bedeli ödeneceği duyuruldu. Oyuncu da Galatasaray'dan yıllık 1.2 milyon euro alacak. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de galibiyet başı primi 10 bin euro olacak. Türkiye Kupası'nda ise galibiyete 5 bin euro alacak.
HENRY ONYEKURU'YA ALKIŞLI KARŞILAMA
Aslan'ın yeni transferi Henry Onyekuru dün takıma katıldı. Teknik direktör Fatih Terim ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, 21 yaşındaki genç yıldızı alkışlarla karşıladılar. Onyekuru'nun kısa süre takıma uyum sağlaması bekleniyor.
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Galatasaray yni oyuncusu Onyekuru'nun maliyetini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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