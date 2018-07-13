Galatasaray'ın son transferi Henry Onyekuru'nun maliyeti açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan bildiride 21 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Everton'a 800 bin euro kiralama bedeli ödeneceği duyuruldu. Oyuncu da Galatasaray'dan yıllık 1.2 milyon euro alacak. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de galibiyet başı primi 10 bin euro olacak. Türkiye Kupası'nda ise galibiyete 5 bin euro alacak.



HENRY ONYEKURU'YA ALKIŞLI KARŞILAMA

Aslan'ın yeni transferi Henry Onyekuru dün takıma katıldı. Teknik direktör Fatih Terim ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, 21 yaşındaki genç yıldızı alkışlarla karşıladılar. Onyekuru'nun kısa süre takıma uyum sağlaması bekleniyor.