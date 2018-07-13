Galatasaray - Wil 1900: 1-0 | Maç sonucu – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    - Wil 1900: 1-0 | Maç sonucu

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> - Wil 1900: 1-0 | Maç sonucu

    , yurtdışı kampında oynadığı hazırlık maçında Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

    , yurtdışı kampında oynadığı hazırlık maçında Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

    Yeni sezon hazırlıklarına 'nin Zürih kentinde devam eden , Utogrund Stadı'nda FC Wil ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleye İsmail Çipe, Mariano, Maicon, , Carole, Selçuk, Donk, Rodrigues, Celil, Feghouli ve Eren 11 ile başlarken, FC Wil ise sahaya Kostadinovic - Havenaar, Cortelezzi, De Oliviera, Lombardi, Goncalves, Shallibaum, Von Niederhausern, Breitenmoser, Ze Eduvardo ve Rahimi 11'i ile çıktı.

    32'nci dakikada Selçuk'un ceza sahası içine ortaladığı topa kafayla vuran takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve , FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

    MUĞDAT FORMAYI GİYDİ
    Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Muğdat, mücadelenin 46'ncı dakikasında genç oyuncu Celil'in yerine oyuna dahil oldu.

    1. 13.7.2018 18:07
    2. Güncelleme: 13.7.2018 19:48
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