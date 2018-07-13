Galatasaray - Wil 1900: 1-0 | Maç sonucu
Galatasaray, yurtdışı kampında oynadığı hazırlık maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, yurtdışı kampında oynadığı hazırlık maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Zürih kentinde devam eden Galatasaray, Utogrund Stadı'nda FC Wil ile karşı karşıya geldi.
Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleye İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Donk, Rodrigues, Celil, Feghouli ve Eren 11 ile başlarken, FC Wil ise sahaya Kostadinovic - Havenaar, Cortelezzi, De Oliviera, Lombardi, Goncalves, Shallibaum, Von Niederhausern, Breitenmoser, Ze Eduvardo ve Rahimi 11'i ile çıktı.
32'nci dakikada Selçuk'un ceza sahası içine ortaladığı topa kafayla vuran Eren Derdiyok takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray, FC Wil'i 1-0 mağlup etti.
MUĞDAT FORMAYI GİYDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Muğdat, mücadelenin 46'ncı dakikasında genç oyuncu Celil'in yerine oyuna dahil oldu.
- 13.7.2018 18:07
- Güncelleme: 13.7.2018 19:48
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Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Toplam 1
Yorum
Hee Yanıt alamadı! Adam burdan kaçtı neden dönsün tekrar. Salla
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Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
Galatasaray - Wil 1900: 1-0 | Maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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