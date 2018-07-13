Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray Spor Kulübü, Everton'ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Spor Kulübü, Everton'ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, bir sezonluk kiralama ücreti olarak Everton'a 800 bin Euro ödeneceği, oyuncuya ise 2018-2019 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret verileceği kaydedildi.
Onyekuru'ya ayrıca, sarı kırmızılı takımın oynayacağı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10 bin Euro ve oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5 bin Euro ödenecek.
- 12.7.2018 19:07
- Güncelleme: 13.7.2018 11:58
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Galatasaray yni oyuncusu Onyekuru'nun maliyetini açıkladı
Toplam 1
Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Fenerbahçe'den yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü
Toplam 1
Yorum
Hee Yanıt alamadı! Adam burdan kaçtı neden dönsün tekrar. Salla
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Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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