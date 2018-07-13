Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    Everton'dan Onyekuru transferini 'a bildirdi

    Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi

    Spor Kulübü, Everton'ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

    Spor Kulübü, Everton'ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

    Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, bir sezonluk kiralama ücreti olarak Everton'a 800 bin Euro ödeneceği, oyuncuya ise 2018-2019 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret verileceği kaydedildi.

    Onyekuru'ya ayrıca, sarı kırmızılı takımın oynayacağı ve müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10 bin Euro ve oynayacağı müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5 bin Euro ödenecek.

    1. 12.7.2018 19:07
    2. Güncelleme: 13.7.2018 11:58
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