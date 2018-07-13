City'li Denayer Galatasaray için direniyor – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'li Denayer için direniyor

    <a href="/index/city?id=5fbed3a3-ee00-4b41-bc2a-d5aa8724ee8b" class="" rel="tag">City</a>'li Denayer <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> için direniyor

    Aslan'ın istediği , kulübü M. tarafından satılık listesine kondu.

    Aslan'ın istediği , kulübü M. tarafından satılık listesine kondu. Ancak bonservisi için istenen rakam 10 milyon euro. Belçikalı oyuncu, yönetimine "Ya 'a giderim ya da burada kalırım" dedi.

    1. 13.7.2018
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