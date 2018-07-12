Onyekuru'dan ilk açıklama: "Türkiye'nin en büyük takımı..." – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    Onyekuru'dan ilk açıklama: "'nin en büyük takımı..."

    Onyekuru'dan ilk açıklama: "<a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'nin en büyük takımı..."

    'ın yeni transferi , transferinin ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

    Bugün sarı kırmızılı takıma resmen katılan ve yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Nijeryalı futbolcu, "'nin en büyük takımı ile bu yolculuğa başlayacağım için çok mutluyum. Takımın başarıya ulaşması için elimden geleni yapacağım. Bana sağlanan bu olanak için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Onyekuru'nun bu paylaşımının altında yeni transferlerine büyük ilgi gösterdi ve destek oldu.

    1. 12.7.2018 23:40
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