İşte Galatasaray'ın maç programı! – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    İşte 'ın maç programı!

    İşte <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın maç programı!

    hazırlıkları kapsamında ilk karşılaşmasını FC Wil'e karşı oynayacak.

    hazırlıkları kapsamında ilk karşılaşmasını FC Wil'e karşı oynayacak. Sarı-kırmızılıların maçı 16.00'da başlayacak. Cimbom'un ilk 3 maçının programı belli. 2 karşılaşmadaki rakipleri ve maç saati ise henüz belirsiz.


    1. 12.7.2018
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