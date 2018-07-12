Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk karşılaşmasını FC Wil'e karşı oynayacak. Sarı-kırmızılıların maçı 16.00'da başlayacak. Cimbom'un ilk 3 maçının programı belli. 2 karşılaşmadaki rakipleri ve maç saati ise henüz belirsiz.





