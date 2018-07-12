Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    günü çift antrenmanla tamamladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> günü çift antrenmanla tamamladı

    , 'nin kentinde yaptığı kamp çalışmaları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.

    , 'nin kentinde yaptığı kamp çalışmaları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.

    Günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştiren sarı kırmızılılar, akşam yapılan antrenmana ise koşu, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas çalışması yapıldı ve çift kale maç oynandı.

    , 14 Temmuz'da kampa katılması beklenen Younes Belhanda'nın kendi isteğiyle bu akşam takıma dahil olacağını söyledi.
    , yarın 2'nci Lig takımlarından FC Wil ile hazırlık maçı oynayacak.

    YENİ TRANSFER ONYEKURU İLK İDMANINA ÇIKTI

    Galatasaray'ın yeni transferi , yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

    Sarı kırmızılı kulübün 2018-2019 sezonu için Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı , takımın İsviçre'nin kentinde yaptığı yurt dışı kampına katıldı. KAP bildiriminin gelmesinin ardından ile birlikte antrenman sahasına çıkan Onyekuru, deneyimli teknik adam ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Nijeryalı oyuncu daha sonra Fatih Terim ile birlikte sarı kırmızılı oyuncuların yanına giderken, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı ve antrenmana başladı.

    1. 12.7.2018 20:33
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