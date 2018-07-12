Galatasaray, İsviçre'nin Zürih kentinde yaptığı yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.



Günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştiren sarı kırmızılılar, akşam yapılan antrenmana ise koşu, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas çalışması yapıldı ve çift kale maç oynandı.



Teknik direktör Fatih Terim, 14 Temmuz'da kampa katılması beklenen Younes Belhanda'nın kendi isteğiyle bu akşam takıma dahil olacağını söyledi.

Galatasaray, yarın İsviçre 2'nci Lig takımlarından FC Wil ile hazırlık maçı oynayacak.



YENİ TRANSFER ONYEKURU İLK İDMANINA ÇIKTI



Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.



Sarı kırmızılı kulübün 2018-2019 sezonu için Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Henry Onyekuru, takımın İsviçre'nin Zürih kentinde yaptığı yurt dışı kampına katıldı. KAP bildiriminin gelmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim ile birlikte antrenman sahasına çıkan Onyekuru, deneyimli teknik adam ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Nijeryalı oyuncu daha sonra Fatih Terim ile birlikte sarı kırmızılı oyuncuların yanına giderken, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı ve antrenmana başladı.