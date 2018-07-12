Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı
Galatasaray, İsviçre'nin Zürih kentinde yaptığı yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.
Galatasaray, İsviçre'nin Zürih kentinde yaptığı yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.
Günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştiren sarı kırmızılılar, akşam yapılan antrenmana ise koşu, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas çalışması yapıldı ve çift kale maç oynandı.
Teknik direktör Fatih Terim, 14 Temmuz'da kampa katılması beklenen Younes Belhanda'nın kendi isteğiyle bu akşam takıma dahil olacağını söyledi.
Galatasaray, yarın İsviçre 2'nci Lig takımlarından FC Wil ile hazırlık maçı oynayacak.
YENİ TRANSFER ONYEKURU İLK İDMANINA ÇIKTI
Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı kırmızılı kulübün 2018-2019 sezonu için Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Henry Onyekuru, takımın İsviçre'nin Zürih kentinde yaptığı yurt dışı kampına katıldı. KAP bildiriminin gelmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim ile birlikte antrenman sahasına çıkan Onyekuru, deneyimli teknik adam ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Nijeryalı oyuncu daha sonra Fatih Terim ile birlikte sarı kırmızılı oyuncuların yanına giderken, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı ve antrenmana başladı.
- 12.7.2018 20:33
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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