Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Divan Kurulu toplantısında konuştu
Cimbom'un aylık Divan Kurulu toplantısı dün TT Stadı'nın içindeki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz özellikle mali bölümde önemli konulara değindi. Cengiz "Sadece bir bankaya yaklaşık 7 yıllık süreçte kullandığımız kredi için 220 milyon TL ödemişiz. 240 milyon TL daha ödeyeceğiz. Borç bittiğinde sadece bir bankaya toplam 460 milyon TL ödeme yapmış olacağız. Bu parayla Galatasaray kendi bankasını kurar. Geldiğimizden beri mali yapı ile uğraşıyoruz. 121 milyon TL kredi kullandık. Bunu Abdurrahim Albayrak ve benim kefaletimle yaptık" ifadelerini kullandı.
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Divan Kurulu toplantısında konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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