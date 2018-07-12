Cimbom'un aylık Divan Kurulu toplantısı dün TT Stadı'nın içindeki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz özellikle mali bölümde önemli konulara değindi. Cengiz "Sadece bir bankaya yaklaşık 7 yıllık süreçte kullandığımız kredi için 220 milyon TL ödemişiz. 240 milyon TL daha ödeyeceğiz. Borç bittiğinde sadece bir bankaya toplam 460 milyon TL ödeme yapmış olacağız. Bu parayla Galatasaray kendi bankasını kurar. Geldiğimizden beri mali yapı ile uğraşıyoruz. 121 milyon TL kredi kullandık. Bunu Abdurrahim Albayrak ve benim kefaletimle yaptık" ifadelerini kullandı.



