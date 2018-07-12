Donk’u tercih etti – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’u tercih etti

    Donk’u tercih etti
    'la yola devam eden 'in, menajerler tarafından önüne getirilen Yohann Cabaye ismine olur vermediği ortaya çıktı. Crystal'da forma giyen 32 yaşındaki 8 numaranın şartlarının ağır olduğunu belirterek üstünü çizdi.
    1. 11.7.2018 23:50
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