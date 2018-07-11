İşte Onyekuru'nun Galatasaray'ı seçme sebebi!
Galatasaray sürpriz bir şekilde bonservisi Everton'da olan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Çok gizli bir operasyonla İstanbul'a getirilen ve sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki yetenekli oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma transferi olay yarattı. Birçok takımla anılan ama Galatasaray'ı tercih eden Onyekuru, Cimbom'u seçmesinin nedenlerini Nijerya'dan Guardian gazetesi yazarı Oluwashina Okeleji'ye anlattı. Onyekuru'nun kendisine, "Diğer iki İstanbul takımından (Fenerbahçe ve Beşiktaş) da teklif aldım" dediğini ifade eden Okeleji, "Galatasaray'ı niye tercih ettin?" sorusuna ise taraftarlarları oldukça memnun edecek şu yanıtları verdi: "Galatasaray'ı seçme nedenim Şampiyonlar Ligi ve dünyaca tanınan teknik direktörünün yanı sıra maçlarının her zaman dolu tribünler önünde oynanması. İstanbul'da yeni bir maceraya hazırım" Okeleji haberinde, "Sakatlık dönemini atlattı. Onyekuru için Fatih Terim, Guardiola etkisi yapacaktır" ifadelerini de kullandı.
- 11.7.2018
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
İşte Onyekuru'nun Galatasaray'ı seçme sebebi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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