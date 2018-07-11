İşte Onyekuru'nun Galatasaray'ı seçme sebebi! – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    İşte Onyekuru'nun 'ı seçme sebebi!

    İşte Onyekuru'nun Galatasaray'ı seçme sebebi!

    Galatasaray sürpriz bir şekilde bonservisi Everton'da olan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Çok gizli bir operasyonla İstanbul'a getirilen ve sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki yetenekli oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma transferi olay yarattı. Birçok takımla anılan ama Galatasaray'ı tercih eden Onyekuru, Cimbom'u seçmesinin nedenlerini Nijerya'dan Guardian gazetesi yazarı Oluwashina Okeleji'ye anlattı. Onyekuru'nun kendisine, "Diğer iki İstanbul takımından (Fenerbahçe ve Beşiktaş) da teklif aldım" dediğini ifade eden Okeleji, "Galatasaray'ı niye tercih ettin?" sorusuna ise taraftarlarları oldukça memnun edecek şu yanıtları verdi: "Galatasaray'ı seçme nedenim Şampiyonlar Ligi ve dünyaca tanınan teknik direktörünün yanı sıra maçlarının her zaman dolu tribünler önünde oynanması. İstanbul'da yeni bir maceraya hazırım" Okeleji haberinde, "Sakatlık dönemini atlattı. Onyekuru için Fatih Terim, Guardiola etkisi yapacaktır" ifadelerini de kullandı.

    1. 11.7.2018
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