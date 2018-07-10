Wijnaldum’dan müjde – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    Wijnaldum’dan müjde

    Wijnaldum’dan müjde

    basınına konuşan Wijnaldum, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini açıkladı

    Wılshere şoku sonrasında 8 numara transferinde ilk hedef olan Liverpool'lu Wijnaldum'dan önemli açıklamalar geldi. Keita ve Fabinho'nun gelmesiyle forma giyme şansı azalan Hollandalı futbolcu, "27 yaşındayım ve sürekli oynamak istiyorum. Kariyerimde yeni bir sayfa açabilirim" ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz sezon formasıyla ligde 33 maçta forma giyen Georginio Wijnaldum 1 gol atarken, 2 de asist yapmayı başardı.
    1. 10.7.2018
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