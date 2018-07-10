TFF Süper Kupa'da "VAR" uygulanacak! Galatasaray - Akhisar TFF Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    'da "VAR" uygulanacak! - Akhisar maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> <a href="/index/super-kupa?id=67301662-4624-4e33-ad7e-06c0e79b4e37" class="" rel="tag">Süper Kupa</a>'da "VAR" uygulanacak! <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> - Akhisar TFF Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    (), geçen sezonun lig şampiyonu ile 'nı kazanan Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.

    'den yapılan açıklamada, Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi.

    Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık maçlarında uygulanacağı ifade edildi.

    Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.

    ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak. Maç Turkuvaz Medya'dan naklen yayınlanacak.

    1. 10.7.2018 13:23
    2. Güncelleme: 10.7.2018 13:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da "VAR" uygulanacak! - Akhisar TFF Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN