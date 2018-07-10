TFF Süper Kupa'da "VAR" uygulanacak! Galatasaray - Akhisar TFF Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi.
Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi.
Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak. Maç Turkuvaz Medya'dan naklen yayınlanacak.
- 10.7.2018 13:23
- Güncelleme: 10.7.2018 13:34
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fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
TFF Süper Kupa'da "VAR" uygulanacak! Galatasaray - Akhisar TFF Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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