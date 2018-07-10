Tarık Çamdal'a uyarı: "Kalırsan futbol hayatın biter"
Galatasaray'ın hayal kırıklığı yaratan transferlerinde olan Tarık Çamdal'a Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'den uyarı geldi.
- 10.7.2018 07:07
- Güncelleme: 10.7.2018 07:54
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Beşiktaş'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu
Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
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Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
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Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaştı
Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Tarık Çamdal'a uyarı: "Kalırsan futbol hayatın biter" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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