Tarık Çamdal'a uyarı: "Kalırsan futbol hayatın biter" – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    'a uyarı: "Kalırsan hayatın biter"

    <a href="/index/tarik-camdal?id=76117d41-eda9-4a74-8fd4-9d89b27ed1df" class="" rel="tag">Tarık Çamdal</a>'a uyarı: "Kalırsan <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">futbol</a> hayatın biter"

    'ın hayal kırıklığı yaratan transferlerinde olan 'a ve 'den uyarı geldi.

    kampına götürülmeyen 'la geçen hafta ve özel görüşmeler yaptı. Geçen sezondan kalan 200 bin Euro alacağından vazgeçen 27 yaşındaki oyuncuya, "Paranı son kuruşuna kadar alıp takımda kalabilirsin ama o zaman 2 sene oynamamış olacaksın ve sözleşmen bittiğinde takım bulamayacaksın. 30 yaşına gelmeden futbolu bırakacaksın!'' uyarısı yapıldığı öğrenildi. Takım aramaya başlayan Tarık, tazminat konusunda 'a fazla sorun çıkarmayacak. (Sabah)
    1. 10.7.2018 07:07
    2. Güncelleme: 10.7.2018 07:54
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