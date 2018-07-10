Galatasaray için Fernando Torres iddiası
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    ’dan Torres iddiası

    <a href="/index/ispanya?id=edcf5b2f-7bb4-4d5f-a757-09c2733c14ca" class="" rel="tag">İspanya</a>’dan Torres iddiası

    AS gazetesine göre Galatasaray tecrübeli yıldızla temas halinde

    'nın en önemli yayın organlarından AS gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Gazeteye göre Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Fernando Torres'le ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da var.

    34 yaşındaki forvete Japonya ve ABD'den de teklifler olduğunu yazan AS, "Türkler'in teklifi de masada duruyor" ifadesini kullandı.
    1. 10.7.2018
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