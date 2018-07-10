Galatasaraylı Garry Rosrigues kimdir?

27 Kasım 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

Futbola 2004 senesinde Feyenoord altyapısında başlayan Rodrigues, ilk profesyonel sözleşmesini 2012 yılında ADO Den Haag ile imzaladı.

Tecrübe kazanması için FC Dordrecht'a kiralanan Rodrigues, bu takımla 20 maça çıktı ve 5 gollük katkı verdi.

2013 senesinde Bulgaristan'ın önemli kulüplerinden Levski Sofya'ya transfer olan Rodrigues, burada yalnız bir sezon forma giydi ve İspanya ekibi Elche'ye transfer oldu ve 43 karşılaşmada forma giydi.

2015'te Yunan ekip PAOK'ta oynamaya başlayan Rodrigues, 2017 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu.

Hollanda doğumlu olmasına rağmen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nı tercih eden Rodrigues, 2013 senesinden bu yana milli formayı terletmektedir.