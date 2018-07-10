Galatasaray'ın eski yıldızı Papa Alioune Badou Ndiaye kimdir?
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    'ın eski yıldızı Ndiaye kimdir?

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın eski yıldızı <a href="/index/papa-alioune-badou?id=f1e79bc1-f1aa-479f-a47e-b18540cd818a" class="" rel="tag">Papa Alioune Badou</a> Ndiaye kimdir?

    'ın eski yıldızı Ndiaye'yi tanıyalım

    Badou Ndiaye, 27 Ekim 1990'da Senegal'de doğdu. Öğretmen çocuğu olarak Diamalaye'de büyüyen Badou, Diambars adlı akademisinde kariyerine başladı.

    2012 yılında kiralık olarak Bodo / Glimt takımına transfer olan Senegalli futbolcu 2013 yılında bonservisiyle aynı kulübe transfer olarak Avrupa'ya adım atmış oldu.

    2013'te Bodo / Glimt Norveç 1. Ligi'ne yükselirken, Badou Ndiaye de attığı 12 golle Kniksenprisen adı verilen ligin en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

    1. 10.7.2018 10:24
    2. Güncelleme: 10.7.2018 10:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın eski yıldızı Ndiaye kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN