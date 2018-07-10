Galatasaray'ın eski yıldızı Papa Alioune Badou Ndiaye kimdir?

Badou Ndiaye, 27 Ekim 1990'da Senegal'de doğdu. Öğretmen çocuğu olarak Diamalaye'de büyüyen Badou, Diambars adlı futbol akademisinde kariyerine başladı.

2012 yılında kiralık olarak Bodo / Glimt takımına transfer olan Senegalli futbolcu 2013 yılında bonservisiyle aynı kulübe transfer olarak Avrupa'ya adım atmış oldu.

2013'te Bodo / Glimt Norveç 1. Ligi'ne yükselirken, Badou Ndiaye de attığı 12 golle Kniksenprisen adı verilen ligin en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.