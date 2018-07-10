Galatasaray'ın eski yıldızı Papa Alioune Badou Ndiaye kimdir?
Galatasaray'ın eski yıldızı Papa Alioune Badou Ndiaye'yi tanıyalım
Badou Ndiaye, 27 Ekim 1990'da Senegal'de doğdu. Öğretmen çocuğu olarak Diamalaye'de büyüyen Badou, Diambars adlı futbol akademisinde kariyerine başladı.
2012 yılında kiralık olarak Bodo / Glimt takımına transfer olan Senegalli futbolcu 2013 yılında bonservisiyle aynı kulübe transfer olarak Avrupa'ya adım atmış oldu.
2013'te Bodo / Glimt Norveç 1. Ligi'ne yükselirken, Badou Ndiaye de attığı 12 golle Kniksenprisen adı verilen ligin en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.
- 10.7.2018 10:24
- Güncelleme: 10.7.2018 10:52
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Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
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Toplam 1
Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
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Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Galatasaray'ın eski yıldızı Papa Alioune Badou Ndiaye kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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