Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    'da toplantısı yarın yapılacak

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/divan-kurulu?id=07f79e35-8ef1-4014-b105-c0a8c8926c3a" class="" rel="tag">divan kurulu</a> toplantısı yarın yapılacak

    Kulübünün temmuz ayı olağan toplantısı yarın yapılacak.

    Başkanı Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının, Stadı içinde bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenleneceği duyuruldu.

    toplantısında, kulüp yönetiminin güncel konularla ilgili üyelere bilgilendirmede bulunacağı aktarıldı.

    1. 10.7.2018 10:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da toplantısı yarın yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN