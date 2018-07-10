Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının, Türk Telekom Stadı içinde bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenleneceği duyuruldu.
Divan kurulu toplantısında, kulüp yönetiminin güncel konularla ilgili üyelere bilgilendirmede bulunacağı aktarıldı.
- 10.7.2018 10:59
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