Fernando vites yükseltti – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
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    vites yükseltti

    <a href="/index/fernando?id=5c463533-5d01-445d-900d-0dc3bca147ec" class="" rel="tag">Fernando</a> vites yükseltti
    Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı kalan Fernando Reges işi sıkı tutuyor. Tatilde de kendisine dikkat eden Brezilyalı ön libero, kampın en diri isimleri arasında. 'nun formu, Terim'in de yüzünü güldürüyor.
    1. 10.7.2018
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