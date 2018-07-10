Fatih Terim: Takım ruhu her şeyin üstünde
Kampta oyuncularla mini bir toplantı yapan tecrübeli hoca, “Benim için hepiniz eşitsiniz. Bu bir takım oyunu. Herkes takım için çalışacak” dedi
TERİNİZİ AKITACAKSINIZ
Takımla bir toplantı gerçekleştiren Terim, "Benim için hepiniz eşitsizinz. Hiçbirinizin diğerinden farkı yok veya biriniz, arkadaşından üstün değil. Herkes bunun bilincinde olacak. Burada bir takım mücadelesi var. Hepiniz takım için çalışacaksınız" ifadelerini kullandı. Böylece yıldız isimlere 'idmanlarda ayrıcalığınız yok, herkes gibi siz de ter dökeceksiniz' mesajı verdi.
TELEFONU BIRAK
Terim, antrenman sahasına gelindiğinde artık telefonların bir kenara bırakılması talimatını verdi. Akıllı telefonlar ve kulaklıkları ellerinden düşürmeyen yıldızlar ve genç oyuncular bu mesaj sonrası daha dikkatli davranmaya başladı.
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
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