Fatih Terim: Takım ruhu her şeyin üstünde – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    : Takım ruhu her şeyin üstünde

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: Takım ruhu her şeyin üstünde

    Kampta oyuncularla mini bir toplantı yapan tecrübeli hoca, “Benim için hepiniz eşitsiniz. Bu bir takım oyunu. Herkes takım için çalışacak” dedi

    yeni sezon hazırlıklarına 'de devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlarda genelde güler yüzlü davranıp aile ortamı oluşturmaya çalışsa da disiplinden de taviz vermiyor. 'Önemli olan takım ruhudur' felsefesini oyunculara bir kez daha hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, bireysel oyun ve disiplinsizlikten uzak durmaları konusunda uyardı.

    TERİNİZİ AKITACAKSINIZ
    Takımla bir toplantı gerçekleştiren Terim, "Benim için hepiniz eşitsizinz. Hiçbirinizin diğerinden farkı yok veya biriniz, arkadaşından üstün değil. Herkes bunun bilincinde olacak. Burada bir takım mücadelesi var. Hepiniz takım için çalışacaksınız" ifadelerini kullandı. Böylece yıldız isimlere 'idmanlarda ayrıcalığınız yok, herkes gibi siz de ter dökeceksiniz' mesajı verdi.

    TELEFONU BIRAK
    Terim, antrenman sahasına gelindiğinde artık telefonların bir kenara bırakılması talimatını verdi. Akıllı telefonlar ve kulaklıkları ellerinden düşürmeyen yıldızlar ve genç oyuncular bu mesaj sonrası daha dikkatli davranmaya başladı.
    1. 10.7.2018
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