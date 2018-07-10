Aslan ilk hafta deplasmanda – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    ilk hafta deplasmanda

    <a href="/index/aslan?id=264216a6-1f76-43dd-b564-01e50380c181" class="" rel="tag">Aslan</a> ilk hafta deplasmanda
    SÜPER Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi. G.Saray, lige başkent deplasmanında başlayacak. İlk hafta Ankaragücü'ne konuk olacak , derbilerde F.Bahçe ile 11. haftada sahasında, ile 14. hafta deplasmanda karşılaşacak.
    1. 10.7.2018
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