Abdürrahim Albayrak: Transfer bitmez
Albayrak: Daha giden de gelen de olacak. UEFA’ya olan sözümüzü tutmak için itinalı hareket ediyoruz
Transferde Nagatomo ve Donk'u kadrolarında tuttuklarını hatırlatan Albayrak, "Bizde transfer bitmez. Gitmek isteyenler, gelenler olacaktır. Ancak bizim istediğimiz şekilde olması lazım. Artık kulüpler itinalı davranıyor. Aksi halde bu euro ve dolar artışının altından kalkması zor. UEFA'ya verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz" yorumunu yaptı.
Albayrak, kombine satışlarının çok iyi gittiğini, kalan 50 locayı satmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
Abdürrahim Albayrak: Transfer bitmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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