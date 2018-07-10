Abdürrahim Albayrak: Transfer bitmez – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    Abdürrahim Albayrak: bitmez

    Abdürrahim Albayrak: Transfer bitmez

    Albayrak: Daha giden de gelen de olacak. ’ya olan sözümüzü tutmak için itinalı hareket ediyoruz

    İkinci başkan Abdürrahim Albayrak, kampında açıklamalarda bulundu. Albayrak, yönetiminde son derece iyi bir kamp geçirdiklerini belirterek, "Hazırlık maçlarımızı da oynayıp, 'ye fit döneceğiz" dedi.

    Transferde Nagatomo ve Donk'u kadrolarında tuttuklarını hatırlatan Albayrak, "Bizde bitmez. Gitmek isteyenler, gelenler olacaktır. Ancak bizim istediğimiz şekilde olması lazım. Artık kulüpler itinalı davranıyor. Aksi halde bu euro ve dolar artışının altından kalkması zor. 'ya verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

    Albayrak, kombine satışlarının çok iyi gittiğini, kalan 50 locayı satmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
    1. 10.7.2018
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