Terim sahip çıktı – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Terim sahip çıktı

    Terim sahip çıktı
    Taraftarlar kapıda kalırken de büyük bir heyecanla sesini duyurmaya çalışan Galatasaraylıların yanına giderek "Biz sizi almaz mıyız, dışarda bırakır mıyız? Ama yaptırımlar böyle" diye seslendi. Bununla da sınırlı kalmayıp jest yapmak için idman sonrasında sarı-kırmızılı oyuncuları da yanlarına alarak gurbetçilerin yanına gitti. Dünya kısa bir süreliğine de olsa idmanı izlemeye gelenlere güzelleşti.
    1. 9.7.2018
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