Süper kupa’ya yetişecekler – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’ya yetişecekler

    Süper kupa’ya yetişecekler
    , Muğdat Çelik ile ilgili "Adapte oluyor" derken milli takımdan dönen futbolculara elenme sıralarına göre izin verdiklerini de söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Nagatomo 21 Temmuz'da aramızda olacak ve hepsi maçına yetişecek" dedi.
    1. 9.7.2018
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