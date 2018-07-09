Manchester City Denayer için Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Denayer için 'ın teklifini kabul etmedi

    Manchester City Denayer için Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

    'in "İnşallah olur" dediği Denayer için henüz yol alınamadı.

    'in "İnşallah olur" dediği Denayer için henüz yol alınamadı. , 'ın yaptığı kiralık teklifi, "Denayer için en iyi rakamı verene satacağız. Şu anda fiyat topluyoruz. Bir teklifiniz olacaksa dinlemeye hazırız" mesajı ile geri çevirdi.

    1. 9.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester City Denayer için Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN