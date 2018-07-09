Manchester City Denayer için Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

Fatih Terim'in "İnşallah olur" dediği Denayer için henüz yol alınamadı. Manchester City, Galatasaray'ın yaptığı kiralık teklifi, "Denayer için en iyi rakamı verene satacağız. Şu anda fiyat topluyoruz. Bir teklifiniz olacaksa dinlemeye hazırız" mesajı ile geri çevirdi.