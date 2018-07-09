Manchester City Denayer için Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi
Fatih Terim'in "İnşallah olur" dediği Denayer için henüz yol alınamadı.
Fatih Terim'in "İnşallah olur" dediği Denayer için henüz yol alınamadı. Manchester City, Galatasaray'ın yaptığı kiralık teklifi, "Denayer için en iyi rakamı verene satacağız. Şu anda fiyat topluyoruz. Bir teklifiniz olacaksa dinlemeye hazırız" mesajı ile geri çevirdi.
- 9.7.2018
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Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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Toplam 2
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mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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Toplam 2
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FA- 1907 buena mejora, Amigo
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