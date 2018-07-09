Kızma lüksümüz yok – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kızma lüksümüz yok

    Kızma lüksümüz yok
    Tolga Ciğerci'nin bir süredir sakat olması nedeniyle geçen sezonun son maçlarında da görev almadığının hatırlatılması üzerine ise Terim, "Ümit ederim bir an evvel iyileşir ama geçen sene en kritik 5 haftada oynamadığı bir gerçek. Umarım sağlığına kavuşur, biz de sonra karar veririz" dedi.
    1. 9.7.2018
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