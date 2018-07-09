İsmail Çipe, Boran ve Berk Galatasaray kalesi için yarışıyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , ve Berk kalesi için yarışıyor

    <a href="/index/ismail-cipe?id=71cce28d-76b7-4cdc-80c5-5f46c25dd304" class="" rel="tag">İsmail Çipe</a>, <a href="/index/boran?id=8a1bf9f5-5b5f-43e8-b0c7-e92b955b67b4" class="" rel="tag">Boran</a> ve Berk <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> kalesi için yarışıyor

    'nın yer almadığı kampına üç genç kaleci götürdü.

    'nın yer almadığı kampına üç genç kaleci götürdü. , ve Berk. İsmail birinci yedek olarak takımda kalacak, veya Berk ise 3. kaleci olacak.

    1. 9.7.2018
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