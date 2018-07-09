Galatasaray’da tempo artıyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’da tempo artıyor

    Galatasaray’da tempo artıyor
    'da startı veren ardından Zürih'in yolunu tuttu. İlk çalışma oldukça keyifli geçerken , İstanbul'da sadece fiziksel çalışmalar yaptıklarını belirterek, " kampında fizik teknik ve taktik üzerine çalışacağız" açıklamasını yaptı. Galatasaray, 21 Temmuz'da ile bir hazırlık maçı oynadıktan sonra İstanbul'a dönecek.
    1. 9.7.2018
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