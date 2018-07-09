Galatasaray'a Fenerbahçe derbisinin tarihinde kötü haber! Galatsaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'a derbisinin tarihinde kötü haber

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    'a maçının tarihi için kötü haber

    'ın ile 11. haftada oynayacağı karşılaşma, Şampiyonlar Ligi haftasına denk gelecek. Sarı kırmızılılar derbiden üç gün sonra gruptaki 4. maçına çıkacak.

    'nin elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde, aynı fikstürü sarı-lacivertliler de yaşayacak.

    1. 9.7.2018 15:46
    2. Güncelleme: 9.7.2018 17:02
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