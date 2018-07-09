Galatasaray'a Fenerbahçe derbisinin tarihinde kötü haber
Galatasaray'a Fenerbahçe maçının tarihi için kötü haber
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 11. haftada oynayacağı karşılaşma, Şampiyonlar Ligi haftasına denk gelecek. Sarı kırmızılılar derbiden üç gün sonra gruptaki 4. maçına çıkacak.
Fenerbahçe'nin elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde, aynı fikstürü sarı-lacivertliler de yaşayacak.
- 9.7.2018 15:46
- Güncelleme: 9.7.2018 17:02
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
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