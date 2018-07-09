Galatasaray aşkı engel tanımaz – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    aşkı engel tanımaz

    Galatasaray aşkı engel tanımaz

    polisi engeline takılan taraftarlar buna da çözüm üretmekten geri durmadı. Galatasaraylı oyuncuları tentenin altından canlı gözle izlediler.

    ilk antrenmanını yaparken taraftarlar da sarı-kırmızılı ekibe destek vermek istedi. Ancak polis idmanı izlemeye gelen taraftarları 'güvenlik' gerekçesiyle içeri almadı. Konuyla ilgili konuşan , "Güvenlik nedeniyle resmi makamlar izin vermiyor. Bu bizim tercihimiz değil" ifadesini kullandı.

    POLİSTEN SERT UYARI: 1 KİŞİ DAHİ ALIRSANIZ!
    polisi, futbolcuları yakından görmek, dokunmak isteyen taraftarları hayal kırıklığına uğratmakla kalmadı, Galatasaray'a da sert bir ültimatom verdi. İdmana 1 dahi girse ağır para cezası yaptırımı uygulayacaklarını bildirdi. Bu durum herkesi rahatsız ederken gelecek yıllar için Zürih lokasyonunun gündemden çıkarılması kararı verildi.
    1. 9.7.2018
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