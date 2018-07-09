Galatasaray aşkı engel tanımaz
İsviçre polisi engeline takılan taraftarlar buna da çözüm üretmekten geri durmadı. Galatasaraylı oyuncuları tentenin altından canlı gözle izlediler.
POLİSTEN SERT UYARI: 1 KİŞİ DAHİ ALIRSANIZ!
İsviçre polisi, futbolcuları yakından görmek, dokunmak isteyen taraftarları hayal kırıklığına uğratmakla kalmadı, Galatasaray'a da sert bir ültimatom verdi. İdmana 1 kişi dahi girse ağır para cezası yaptırımı uygulayacaklarını bildirdi. Bu durum herkesi rahatsız ederken gelecek yıllar için Zürih lokasyonunun gündemden çıkarılması kararı verildi.
- 9.7.2018
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Toplam 5
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kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
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mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..
Toplam 2
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FA- 1907 buena mejora, Amigo
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