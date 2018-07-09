Futbol oynamak paha biçilmez
İsviçre kampına götürülmeyen Tarık’ın artık kendisine takım aradığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın yolları ayırma kararı aldığı Tarık Çamdalı ve Eray İşcan hakkında konuşan Fatih Terim, ekonomik olarak daha fazla kazanmaktansa, oynamanın onlara daha büyük bir haz vereceğinin altını çizdi. Tecrübeli hoca, "Gidip oynamalılar, kendilerini ispat etmeliler. İnanıyorum ki ikisi de kendileri için uygun kulüpleri bulacaklardır" şeklinde konuştu.
- 9.7.2018
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Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 2
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mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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Toplam 2
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FA- 1907 buena mejora, Amigo
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