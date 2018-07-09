Futbol oynamak paha biçilmez – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    oynamak paha biçilmez

    Futbol oynamak paha biçilmez

    kampına götürülmeyen Tarık’ın artık kendisine takım aradığı belirtiliyor.

    'ın yolları ayırma kararı aldığı Tarık Çamdalı ve hakkında konuşan , ekonomik olarak daha fazla kazanmaktansa, oynamanın onlara daha büyük bir haz vereceğinin altını çizdi. Tecrübeli hoca, "Gidip oynamalılar, kendilerini ispat etmeliler. İnanıyorum ki ikisi de kendileri için uygun kulüpleri bulacaklardır" şeklinde konuştu.

    1. 9.7.2018
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