Futbol oynamak paha biçilmez

Galatasaray'ın yolları ayırma kararı aldığı Tarık Çamdalı ve Eray İşcan hakkında konuşan Fatih Terim, ekonomik olarak daha fazla kazanmaktansa, oynamanın onlara daha büyük bir haz vereceğinin altını çizdi. Tecrübeli hoca, "Gidip oynamalılar, kendilerini ispat etmeliler. İnanıyorum ki ikisi de kendileri için uygun kulüpleri bulacaklardır" şeklinde konuştu.