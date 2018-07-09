Fatih Terim'den transfer açıklaması: Her şey olabilir!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre'de ilk açıklamalarını dün yaptı. Gündem tabii ki transfer ağırlıklıydı. Tecrübeli çalıştırıcı, mevcut kadroyu koruyarak ihtiyaç olan bölgelere yeni isimler alınacağını belirtti. Terim, "Nagatomo ve Donk ile yeniden anlaştık. Şimdi sıra Denayer'da... Mevcut kadroyu koruduktan sonra önce ekonomik gücümüz yettiği kadar, ihtiyacımız olan yerlere transfer yapmak istiyoruz" diye konuştu.



GELENLER GİDENLER OLACAK

Belçikalı oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü aktaran sarı-kırmızılı hoca, "Denayer de inşallah olur" ifadesini kullandı. Transfer için aceleci davranmadıklarını kaydeden Terim sözlerini şöyle sürdürdü: 31 Ağustos'a kadar olan bölüm Galatasaray için de önemli bir zaman dilimi, her şey olabilir. Aşağı yukarı 1 buçuk ay var. Her takımda ne olacaksa bizde de olabilir. Gelenler gidenler olacak."

İLK İMZASINI UNUTMADI

Fatih Terim, 44 yıl önce sarı-kırmızılı camiaya attığı ilk imzanın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. TERIM, imza töreninden fotoğraf paylaşarak, "Biz imzayı 74'te gönlümüze attık. Aradan geçen 44 yılda bu fotoğrafta gözüme yansıyan heyecan ve gurur hiç değişmedi" notunu ekledi.



8 Temmuz 1974 yılında Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Fatih Terim, 1985 yılına kadar futbolcu olarak görev yaptı. 1996 yılında futbol takımının başına geçmeyi başardı.