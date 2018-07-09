Fatih Terim'den transfer açıklaması: Her şey olabilir! – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den açıklaması: Her şey olabilir!

    Fatih Terim'den transfer açıklaması: Her şey olabilir!

    Nagatomo ve Donk’un takımda kalmasından memnun olduğunu belirten başarılı hoca, ihtiyaç olan bölgelere mutlaka takviye yapacaklarını belirtti

    Galatasaray Teknik Direktörü , 'de ilk açıklamalarını dün yaptı. Gündem tabii ki ağırlıklıydı. Tecrübeli çalıştırıcı, mevcut kadroyu koruyarak ihtiyaç olan bölgelere yeni isimler alınacağını belirtti. Terim, "Nagatomo ve Donk ile yeniden anlaştık. Şimdi sıra Denayer'da... Mevcut kadroyu koruduktan sonra önce ekonomik gücümüz yettiği kadar, ihtiyacımız olan yerlere transfer yapmak istiyoruz" diye konuştu.

    GELENLER GİDENLER OLACAK
    Belçikalı oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü aktaran sarı-kırmızılı hoca, "Denayer de inşallah olur" ifadesini kullandı. Transfer için aceleci davranmadıklarını kaydeden Terim sözlerini şöyle sürdürdü: 31 Ağustos'a kadar olan bölüm Galatasaray için de önemli bir zaman dilimi, her şey olabilir. Aşağı yukarı 1 buçuk ay var. Her takımda ne olacaksa bizde de olabilir. gidenler olacak."

    İLK İMZASINI UNUTMADI
    Fatih Terim, 44 yıl önce sarı-kırmızılı camiaya attığı ilk imzanın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. TERIM, imza töreninden fotoğraf paylaşarak, "Biz imzayı 74'te gönlümüze attık. Aradan geçen 44 yılda bu fotoğrafta gözüme yansıyan heyecan ve gurur hiç değişmedi" notunu ekledi.

    8 Temmuz 1974 yılında Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Fatih Terim, 1985 yılına kadar futbolcu olarak görev yaptı. 1996 yılında futbol takımının başına geçmeyi başardı.

    1. 9.7.2018
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