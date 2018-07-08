Şeren anıldı – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Şeren anıldı

    Şeren anıldı
    panteri lakaplı G.Saray'ın unutulmaz kalecisi , vefatının ikinci yıl dönümünde anıldı. Resmi sitedeki mesajda, "Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz 'i aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz" denildi.
    1. 8.7.2018
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