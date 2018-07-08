Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue Londra'da tutuklandı – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın eski futbolcusu 'da tutuklandı

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın eski futbolcusu <a href="/index/emmanuel-eboue?id=7988b7f4-39d5-4282-b10c-916b23f6fc95" class="" rel="tag">Emmanuel Eboue</a> <a href="/index/londra?id=aa12aff8-d4af-4318-bba9-5ce488d01c6b" class="" rel="tag">Londra</a>'da tutuklandı

    'ın eski futbolcusu 'nin 'da tutuklandığı iddia edildi.

    'da bir dönem forma giyen 'nin 'de tutuklandığı ileri sürüldü.

    İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; , 'da tutuklandı ve bir polis karakoluna götürüldü.

    Bir süredir maddi ve manevi sorunlar yaşayan Eboue'nin tutuklanma sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    1. 8.7.2018 02:22
    2. Güncelleme: 8.7.2018 02:45
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