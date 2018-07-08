Galatasaray'da hedefler belli: Ahmed Musa, Kalinic ve Aboubakar – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da hedefler belli: , Kalinic ve Aboubakar

    Galatasaray'da hedefler belli: Ahmed Musa, Kalinic ve Aboubakar

    Milan'ın golcüsü için ekibinden açıklama geldi.

    Milan'ın golcüsü için ekibinden açıklama geldi. 'den Kalinic için teklif aldıklarını doğrulayan Milan'ın sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, "Kalinic için Türkiye, , ve 'dan çok sayıda teklif var" dedi. Mirabelli, transfere en yakın kulüplerin ve Sevilla olduğunu da sözlerine ekledi. 30 yaşındaki Hırvat golcü geçen sezon 41 resmi maçta 6 gole imza atmıştı.

    VİNCENT ABOUBAKAR ISRARI!
    Portekiz basını, haberlerine devam ediyor. 'ın Kemurunlu oyuncuyu kiralama konusunda ısrarlı olduğu iddia edilirken, Porto'nun da golcü forveti bonservisiyle satmaya niyetli olduğu vurgulandı. 50 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Aboubakar'ın bu paranın yarısına bırakılabileceği de kaydedildi. Aboubakar geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 43 maçta 26 gol attı ve 7 asist yaptı.

    MUSA TAMAM!
    Habeşistan'dan Bingwa, Galatasaray'ın bonservisi Leicester City'de olan için yıllık 4 milyon euroluk bir teklif sunduğunu bildirdi. Tarafların prensipte anlaştığı ifade edildi. 25 yaşındaki Musa, 'nda attığı gollerle piyasasını artırdı. Başkan Cengiz, Nijeryalı golcüyü kiralamak istediklerini söyledi.

    1. 8.7.2018
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