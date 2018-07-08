Galatasaray'da hedefler belli: Ahmed Musa, Kalinic ve Aboubakar

Milan'ın golcüsü Nikola Kalinic için İtalya ekibinden açıklama geldi. Türkiye'den Kalinic için teklif aldıklarını doğrulayan Milan'ın sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, "Kalinic için Türkiye, Rusya, Almanya ve İspanya'dan çok sayıda teklif var" dedi. Mirabelli, transfere en yakın kulüplerin Atletico Madrid ve Sevilla olduğunu da sözlerine ekledi. 30 yaşındaki Hırvat golcü geçen sezon 41 resmi maçta 6 gole imza atmıştı.



VİNCENT ABOUBAKAR ISRARI!

Portekiz basını, Vincent Aboubakar haberlerine devam ediyor. Galatasaray'ın Kemurunlu oyuncuyu kiralama konusunda ısrarlı olduğu iddia edilirken, Porto'nun da golcü forveti bonservisiyle satmaya niyetli olduğu vurgulandı. 50 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Aboubakar'ın bu paranın yarısına bırakılabileceği de kaydedildi. Aboubakar geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 43 maçta 26 gol attı ve 7 asist yaptı.



MUSA TAMAM!

Habeşistan'dan Bingwa, Galatasaray'ın bonservisi Leicester City'de olan Ahmed Musa için yıllık 4 milyon euroluk bir teklif sunduğunu bildirdi. Tarafların prensipte anlaştığı ifade edildi. 25 yaşındaki Musa, Dünya Kupası'nda attığı gollerle piyasasını artırdı. Başkan Cengiz, Nijeryalı golcüyü kiralamak istediklerini söyledi.