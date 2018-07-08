Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Zaman var"
Terim’den transfer mesajı: Dünya Kupası bittikten sonra herkes çalışır herhalde!..
Zürih yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Fatih Terim, "Tam takım değiliz daha eksiğimiz var. İnşallah orada tamamlayacağız. Yeni sezon hayırlı olsun tüm Galatasaraylılara. Bir haftadan fazla zamandır burada çalışıyoruz. Şimdi esas çalışmalarımız ve hazırlık maçlarımız için İsviçre'ye gidiyoruz" dedi. Transferle ilgili ise, "31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Dünya kupasının bitmesi de önemli. Ondan sonra herkes çalışır herhalde" sözleri ile yönetime mesaj yolladı.
SERDAR'A İZİN YOK
İnter'in bonservisi için nabız yokladığı Serdar Aziz'e izin çıkmadı. Teknik direktör Fatih Terim'in tecrübeli stoper için yönetime 'kesinlikle satmayın' mesajı yolladığı bildirildi. Serdar geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maçta 1 gol, 1 asist ile oynamıştı.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Zaman var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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