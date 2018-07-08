Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Zaman var" – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    teknik direktörü 'den açıklaması: "Zaman var"

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> teknik direktörü <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> açıklaması: "Zaman var"

    Terim’den mesajı: Dünya Kupası bittikten sonra herkes çalışır herhalde!..

    Zürih yolculuğu öncesi 'nda gazetecilere açıklama yapan , "Tam takım değiliz daha eksiğimiz var. İnşallah orada tamamlayacağız. Yeni sezon hayırlı olsun tüm Galatasaraylılara. Bir haftadan fazla zamandır burada çalışıyoruz. Şimdi esas çalışmalarımız ve hazırlık maçlarımız için İsviçre'ye gidiyoruz" dedi. Transferle ilgili ise, "31 Ağustos'a kadar zamanımız var. bitmesi de önemli. Ondan sonra herkes çalışır herhalde" sözleri ile yönetime mesaj yolladı.

    SERDAR'A İZİN YOK
    İnter'in bonservisi için nabız yokladığı 'e izin çıkmadı. Teknik direktör 'in tecrübeli stoper için yönetime 'kesinlikle satmayın' mesajı yolladığı bildirildi. Serdar geçtiğimiz sezon 'de 27 maçta 1 gol, 1 asist ile oynamıştı.

    1. 8.7.2018
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