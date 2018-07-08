Zürih yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Fatih Terim, "Tam takım değiliz daha eksiğimiz var. İnşallah orada tamamlayacağız. Yeni sezon hayırlı olsun tüm Galatasaraylılara. Bir haftadan fazla zamandır burada çalışıyoruz. Şimdi esas çalışmalarımız ve hazırlık maçlarımız için İsviçre'ye gidiyoruz" dedi. Transferle ilgili ise, "31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Dünya kupasının bitmesi de önemli. Ondan sonra herkes çalışır herhalde" sözleri ile yönetime mesaj yolladı.



SERDAR'A İZİN YOK

İnter'in bonservisi için nabız yokladığı Serdar Aziz'e izin çıkmadı. Teknik direktör Fatih Terim'in tecrübeli stoper için yönetime 'kesinlikle satmayın' mesajı yolladığı bildirildi. Serdar geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maçta 1 gol, 1 asist ile oynamıştı.